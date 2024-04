Emocionante resgate de cachorro preso em tubulação mobiliza equipe de resgate em SC

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

Um cachorrinho mobilizou a equipe dos Bombeiros Voluntários em Balneário Barra do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina. O animal ficou preso em uma tubulação e o resgate precisou de uma grande força-tarefa no último sábado (6).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• VÍDEO: Cachorro fica preso em tubulação e resgate mobiliza força-tarefa em SC

• VÍDEO: Estrutura do shopping mais antigo de Joinville vive abandono, relatam lojistas

• Prazo para regularização do título de eleitor pela internet encerra nesta segunda

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.