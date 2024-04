Empresários de factorings são alvos de calote milionário

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

Em decorrência do crescente número de casos, na região Sul do Estado de Santa Catarina, em crimes de estelionato, duplicatas simuladas (frias), falsidade ideológica e falsificação de documento, sonegação fiscal, emissões de notas fiscais para negociação de créditos tributários - crimes que vem ocorrendo contra o mercado financeiro (Factoring, ESC’s, Securitizadoras e FIDC’s) - empresários e advogados representando as empresas da área financeira - vítimas de calote - procuraram o Ministério Público de Criciúma e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Calote milionário atinge a grande maioria de empresas de Factoring no sul do estado

• VÍDEO: Fotografo registra momento adorável de arara-azul, ‘como não amar?’

• Legado de amor: livro infantil em memória de vítima do atentado em creche de Blumenau

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.