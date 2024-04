Equipe de futebol americano de Chapecó faz história no Campeonato Gaúcho A Chape F.A. estreia no Campeonato Gaúcho...

A Chape F.A. estreia no Campeonato Gaúcho de Futebol Americano em 2024 e representa o Oeste de Santa Catarina no estadual da modalidade. A competição inicia em abril e conta com sete equipes do Rio Grande do Sul e uma Catarinense.

