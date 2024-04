Escândalo à mesa: advogados de partes opostas são flagrados almoçando juntos

Alto contraste

O advogado que representa a sino-indonésia Paper Excellence nos temas criminais e seu colega que defende o árbitro Anderson Schreiber em um inquérito policial foram vistos almoçando juntos no restaurante Xian, no último dia 13, no Rio de Janeiro. Rogério Taffarello, que defende a Paper pelo escritório Mattos Filho, e Diogo Malan, patrono de Schreiber pela banca Mirza e Malan, foram flagrados por uma fonte da Coluna. Schreiber foi julgador da arbitragem da Paper contra a J&F no caso Eldorado, que deu vitória à empresa estrangeira. Ele responde a um inquérito por suspeita de falsidade ideológica tanto no caso Eldorado quanto em arbitragem movida contra a Petrobras. A Paper não é parte nesse inquérito. Ambos responderam contato da reportagem.

