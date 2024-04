Ex-jogador do Criciúma emociona torcida ao pedir ajuda para tratamento de câncer O ex-jogador Willian dos Passos, hoje com 45 anos, com...

O ex-jogador Willian dos Passos, hoje com 45 anos, com passagem marcante no Criciúma, utiliza a presença em peso da torcida na final do Catarinense contra o Brusque para pedir ajuda.

