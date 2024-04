Exposição revela detalhes da vida e obra de Fritz Müller

Alto contraste

ND Mais

A mais ampla e profunda pesquisa já realizada sobre a vida e a obra de Fritz Müller no Brasil vai ser exibida a partir do dia 19 de março, às 17h30min, na Assembleia Legislativa. É fruto do minucioso estudo do incansável historiador Marcelo Vieira Nascimento.

