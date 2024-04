Filho de Ronaldinho Gaúcho surpreende ao treinar com time principal do Barcelona Filho de Ronaldinho Gaúcho, o jovem

Filho de Ronaldinho Gaúcho, o jovem João Mendes, 19 anos, treinou junto com elenco principal do Barcelona nesta quarta-feira (20). O garoto atua na categoria juvenil do clube catalão.

