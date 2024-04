Fugitivos de Mossoró capturados após saga de 1,6 mil km

Alto contraste

A saga dos fugitivos de Mossoró que escaparam da Penitenciária Federal na cidade, localizada no estado do Rio Grande do Norte, encerrou nesta quinta-feira (4), com a captura deles na cidade de Marabá, no Pará. Após 50 dias de buscas, a dupla foi achada a cerca de 1,6 mil km da prisão federal de segurança máxima.

