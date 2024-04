Grupo Malwee anuncia 100 vagas de emprego em SC O Grupo Malwee, gigante do setor têxtil de Jaraguá...

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

O Grupo Malwee, gigante do setor têxtil de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, anunciou a abertura de 100 vagas de emprego para diferentes setores de produção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Grande indústria têxtil de SC anuncia 100 vagas de emprego; veja oportunidades

• Casal de Chapecó tem trigêmeos em hospital cerca de 500 km de casa

• Palmeiras, Anitta, Páscoa… Neymar e ‘Brunas’ causam alvoroço

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.