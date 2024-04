Homem é condenado por executar advogado em Florianópolis

Alto contraste

Foi condenado a 18 anos de prisão, em regime fechado, o homem apontado por executar o advogado criminalista Carlos Eduardo Martins Lima, natural do Rio Grande do Sul, que foi morto no Rio Vermelho, em março de 2022.

