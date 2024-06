Homem é preso com 100 kg de maconha em carro apreendido em Chapecó Um homem foi preso e outro detido com cerca de 100 kg de maconha em um carro em guincho na avenida Getúlio Vargas, em Chapecó, no...

ND Mais|Do R7 12/06/2024 - 15h43 (Atualizado em 12/06/2024 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share