Homem é preso por filmar partes íntimas de colegas no trabalho em SC

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual em uma empresa localizada em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. Ele confessou à Polícia Militar que filmava as partes íntimas de colegas no trabalho. O caso veio à tona nesta quinta-feira (28).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Notícias de hoje: diretor do Procon investigado, roubo ‘na cara’ da PM, bloqueio em BR e mais

• Com câmera no pé, homem confessa filmar partes íntimas de colegas no trabalho e vai preso em SC

• Ostentação pura: Cristiano Ronaldo desfila com carro de luxo avaliado em R$ 11 milhões

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.