Idosa descobre 'bebê de pedra' no útero após 56 anos e morre em cirurgia de retirada

ND Mais ND Mais (ND Mais)

Uma idosa de 81 anos teve uma descoberta chocante ao ser admitida no Hospital Regional de Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul, devido a dores abdominais. Os médicos suspeitaram que ela carregava o que chamaram de um "bebê de pedra" em seu abdômen há 56 anos, desde sua última gestação.

