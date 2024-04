Irmã de Cristiano Ronaldo recebe camisa de clube brasileiro e opina sobre o astro atuar no país Presenteada recentemente...

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

Presenteada recentemente com uma camisa em um jogo do Grêmio, a irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, falou na internet sobre a hipótese de o jogador atuar no Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Transporte coletivo terá alterações neste feriado em Chapecó

• Tragédia em Joinville: ciclista perde a vida em grave acidente

• Freira é sequestrada após aceitar carona de colega de trabalho em Laguna

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.