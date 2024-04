Jaraguá Futsal brilha em sua estreia em casa pela Liga Nacional A estreia diante do torcedor foi com

A estreia diante do torcedor foi com vitória para o Jaraguá Futsal. Depois de duas partidas longe de casa pela Liga Nacional, o Aurinegro recebeu e venceu o Campo Mourão por 3 a 1 na noite deste sábado (6). Com dois gols de Bruninho e um de Felipe, o time jaraguaense fez a festa da torcida.

