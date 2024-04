Justiça determina multa a Balneário Camboriú por novas internações à força

Alto contraste

O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) estabeleceu uma multa de R$ 10 mil para a prefeitura de Balneário Camboriú a cada nova abordagem forçada feita pela Guarda Municipal do Município. A série que denunciou o caso, "À sombra dos arranha-céus", publicada pelo ND Mais em 11 de março, foi citada pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) no pedido feito ao TJSC.

