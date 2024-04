Laudo técnico revela situação crítica em ponte interditada no Sul de SC Recentemente...

Recentemente, a Defesa Civil interditou a ponte que liga os municípios de Laguna e Tubarão, no Sul de Santa Catarina, em função da má condição da estrutura. Na segunda-feira (25), o Consórcio responsável pela manutenção da travessia, além da Secretaria de Infraestrutura do Estado, foram notificados em função da "condição alarmante" no trecho.

