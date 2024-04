Marquinhos Santos convoca torcida do Avaí para apoiar o time na Ressacada

Alto contraste

A+

A-

Marquinhos Santos pede o apoio da torcida e dá o recado: “Não acredita, fica em casa”. – Foto: André Palma Ribeiro/Avaí/ND Marquinhos Santos pede o apoio da torcida e dá o recado: “Não acredita, fica em casa”. – Foto: André Palma Ribeiro/Avaí/ND (ND Mais)

O ex-jogador Marquinhos Santos, ídolo da torcida do Avaí e hoje atuando na parte técnica da equipe, nos vestiários, usou a sua rede social para fazer um chamado e um desabafo. "O momento é de lutar e acreditar. Vem junto", disse o M10 se referindo ao desafio do time da Ressacada amanhã diante do Brusque, após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida. Mas no seu estilo foi direto: "Se não acreditar, fica em casa".

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Prefeitura de Joinville decide destino dos animais após flagrar maus-tratos em canil irregular

• FOTOS: Raio atinge avião durante pouso no aeroporto de Chapecó

• Ventos de 100 km/h atingem cidade do Sul de SC e causam danos na região

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.