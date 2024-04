Novas obras de macrodrenagem no bairro Ipiranga prometem acabar com alagamentos Na terça-feira (2), às 18h, o atual...

Na terça-feira (2), às 18h, o atual prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila, assina a ordem de serviço para as obras de correção e ampliação da macrodrenagem no antigo Rio da Palha, no bairro Ipiranga, com o intuito de combater os alagamentos recorrentes.

