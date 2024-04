Novo local confirmado para shows de Criolo e Planet Hemp em Criciúma

Alto contraste

Às vésperas dos shows de Criolo e Planet Hemp no URB Music Tour, a organização do evento confirmou um novo "palco" após a ameaça do prefeito, Clésio Salvaro, de cortar a energia do Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, local em que aconteceriam, inicialmente, as apresentações. O festival será no Espaço Flor de Lis, também em Criciúma.

