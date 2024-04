Organização de festival muda local de show após ameaça do prefeito de Criciúma As declarações do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro...

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

As declarações do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, na quarta-feira (20), as quais ele ameaça cortar a energia do Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, caso haja apologia às drogas em um show marcado para o sábado (23), repercutiram. Em resposta, a organização do festival decidiu mudar o local das apresentações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• ‘Buscas em bote’: suspeito de duplo estupro é preso, mas foge de delegacia em Itajaí

• Jovem de 23 anos morre em grave acidente na BR-282 em Ponte Serrada

• Organização de festival muda local de show após ameaça do prefeito de Criciúma

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.