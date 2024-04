Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

A era Dorival Júnior na Seleção Brasileira começa oficialmente neste sábado. O técnico vai estrear à frente do Brasil no amistoso com a Inglaterra, em Londres, às 16h (horário de Brasília).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Os primeiros desafios de Dorival na Seleção Brasileira

• Shows de Criolo e Planet Hemp estão confirmados em Criciúma; veja novo local

• Notícias de hoje: entrevista com Topazio, vacina contra a dengue e Popó x Grillo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.