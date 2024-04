Pais de crianças com autismo: direito à redução da jornada de trabalho Você sabia que os pais de

Você sabia que os pais de crianças autistas têm o direito de reduzir sua jornada diária de trabalho sem a necessidade de compensação de horas? Com a celebração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nesta terça-feira (2), é crucial haver uma reflexão sobre a batalha diária enfrentada pelas famílias.

