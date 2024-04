Prefeitura de Florianópolis e Governo de SC avançam na duplicação da SC-404

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

Prefeitura de Florianópolis e Governo de Santa Catarina avançaram mais um passo no começo da duplicação da rodovia Admar Gonazaga (SC-404), trecho entre o viaduto do Itacorubi e a Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• BG na Escola: professor de Timbó cria projetos gratuitos em tecnologia e matemática

• Me Chama que eu Vou: Pacientes Aguardam Transporte para Tratamento de Saúde em Itajaí

• Alerta vermelho: superlotação desafia o pronto-socorro do Hospital Regional do Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.