Presidente da OAB e deputado Arthur Lira se reúnem para discutir projeto de lei

O presidente da OAB, Beto Simonetti, e o vice Rafael Horn, estiveram reunidos na Semana Santa com o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira. Entregaram documento requerendo agilidade na tramitação do projeto de lei que garante aos advogados a não antecipação do recolhimento de custas nas cobranças judiciais de honorários em todo o Brasil.

