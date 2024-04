Previsão do tempo: Mudança brusca de temperaturas em Criciúma e região A previsão do tempo aponta mudança brusca, nesta semana, no

A previsão do tempo aponta mudança brusca, nesta semana, no Sul do Estado. Segundo o climatologista da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) de Urussanga, Márcio Sônego, a partir de quinta-feira (11), as temperaturas despencam.

