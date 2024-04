Previsão do tempo: Semana chuvosa e com variações de temperatura em Joinville A segunda semana de abril deve começar com...

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

A segunda semana de abril deve começar com chuva e variações de temperatura em Joinville, no Norte de Santa Catarina, de acordo com a previsão do tempo da Epagri/Ciram.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Semana deve ser chuvosa e com ‘sobe e desce’ de temperaturas Joinville

• Para começar bem o dia: descubra bebida que previne perda de massa muscular

• Ultimato para a situação das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles já tem data

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.