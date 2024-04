Procon ameaça cancelar final do campeonato catarinense por falta de água nos estádios

Alto contraste

A+

A-

Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, deverá estar lotado na final contra o Brusque – Foto: Criciúma E.C/Divulgação/ND Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, deverá estar lotado na final contra o Brusque – Foto: Criciúma E.C/Divulgação/ND (ND Mais)

O Procon/SC expediu ofício à Federação Catarinense de Futebol e as diretorias de Criciúma e Brusque, comunicando que de acordo com o Art. 2, da Portaria 35 da Senacon, devem garantir nos dois jogos da final, em Itajaí e Criciúma, o acesso gratuito de garrafas de uso pessoal, contendo água para consumo nos estádios, devendo disponibilizar bebedouros ou realizar distribuição de embalagens com água adequada para consumo, mediante a instalação de "ilhas de hidratação" de fácil acesso a todos os presentes, em qualquer caso sem custos adicionais ao consumidor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Laudo técnico aponta ‘condição alarmante’ em ponte interditada no Sul de SC

• Vídeo mostra momento em que ponte desaba após ser atingida por navio nos EUA

• Procon pode cancelar os jogos da final em Santa Catarina ou multar R$ 1 milhão os clubes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.