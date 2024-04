Projeto de expansão da SC-401 ganha destaque com prioridade do governo Jorginho Mello A SC-401 é a prioridade da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade...

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

A SC-401 é a prioridade da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado. Por um pedido do governador Jorginho Mello (PL), a ideia é que no segundo semestre de 2024 a empresa responsável pela obra de expansão da rodovia já esteja contratada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Bairros de Chapecó receberão o espetáculo ‘Tét a Tét’

• SC-401 vira prioridade do governo Jorginho Mello e projeto de expansão ganha corpo

• Polícia investiga elo entre atentado a ônibus e morte de integrante de facção em Florianópolis

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.