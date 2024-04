Time do Nacional do Morro, do bairro Jardim Cidade, em São José em uma partida realizada em outubro de 1986. Vários jogadores conhecidos da região. Em pé Carlinho, Élio, Baco, Nazo, Amarildo, Juninho e Sérgio. Agachados: Teixeira, Paulinho (em memória)...

Time do Nacional do Morro, do bairro Jardim Cidade, em São José em uma partida realizada em outubro de 1986. Vários jogadores conhecidos da região. Em pé Carlinho, Élio, Baco, Nazo, Amarildo, Juninho e Sérgio. Agachados: Teixeira, Paulinho (em memória), Biguá, Base, Adelso e Bi (hoje árbitro do futebol amador) . – Foto: Vilson Otacílio (Base)/arquivo ND

(ND Mais)