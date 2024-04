Revitalização no Centro de Florianópolis: rua ficará interditada por 90 dias As

As obras de revitalização no Centro de Florianópolis entram na etapa final e o acesso à rua Arcipreste Paiva sofrerá alteração a partir de quarta-feira (20). Coordenada pela Secretaria de Transporte e Infraestrutura, a rua passará por uma interdição parcial durante aproximadamente 90 dias no trecho adjacente à Praça XV de Novembro.

