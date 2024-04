Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

Prontos para aproveitar o final de semana? Então mergulhe na agenda cultural do blog com as dicas mais providenciais para o seu gosto, bolso e ocasião.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• VÍDEO! Árbitro de Santa Catarina passa vergonha na Copa do Brasil, é ‘cornetado’ e viraliza

• Agenda Cultural: rock de matilha, tributo a Nora Johnes, Ana Cañas, Ivan Lins e muito mais!

• O que esperar do Figueirense, hoje diante do Barra?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.