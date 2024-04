Santos larga na frente na final do Paulistão com gol de Otero

Alto contraste

A+

A-

Otero deu a vitória para o Santos na partida de ida da final do Paulistão - Foto: DIVULGAÇÃO/JHONY INÁCIO/AGÊNCIA PAULISTÃO Otero deu a vitória para o Santos na partida de ida da final do Paulistão - Foto: DIVULGAÇÃO/JHONY INÁCIO/AGÊNCIA PAULISTÃO (ND Mais)

O Santos saiu na frente na final do Campeonato Paulista. A equipe da Baixada Santista venceu o Palmeiras pelo placar de 1 a 0 na Vila Belmiro e agora depende de um empate por qualquer placar para levantar a taça no próximo domingo (7), no Allianz Parque.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Micro-ônibus atropela fiéis em procissão de Páscoa, mata 4 e deixa dezenas de feridos em PE

• A pesquisa inédita e o livro do desembargador e historiador Raulino Brüning

• Rede varejista de SC com faturamento bilionário vai abrir loja em Florianópolis

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.