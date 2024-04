Servidores do IFSC entram em greve por tempo indeterminado A partir da próxima segunda-feira (8), por tempo indeterminado...

A partir da próxima segunda-feira (8), por tempo indeterminado, os servidores do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) entram em greve. A decisão foi tomada após votação na última quarta (3), em assembleia do Sinasefe (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica) Seção Sindical IFSC, que representa professores e técnicos administrativos do Instituto.

