Sucuri gigante causa alvoroço em Santa Catarina

Alto contraste

A+

A-

O vídeo da serpente viralizou e causou curiosidade. – Foto: Reprodução/ND O vídeo da serpente viralizou e causou curiosidade. – Foto: Reprodução/ND (ND Mais)

O vídeo de uma sucuri (Eunectes murinus) rastejando em direção a um rio viralizou nos últimos dias na região Oeste de Santa Catarina. Isso porque a informação que circula com o vídeo é de que o registro seria em uma prainha nas margens do rio Uruguai, localizada no município de Itapiranga, no Extremo-Oeste do Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Seminário São José 2050 – Que cidade São José quer ser em 2050? | NDTV RECORD

• No Samu, enfermeira revela desafios da profissão

• Campeão mundial vira ‘rei da carne’ e ganha fortuna na Europa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.