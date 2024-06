Taxista do RS é o homem encontrado morto na beira de estrada em SC Foi identificado como João Vieira da Silva, de 64 anos, o homem encontrado morto na Estrada Geral do Campo Bom, em Jaguaruna, no...

ND Mais|Do R7 18/06/2024 - 20h33 (Atualizado em 18/06/2024 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share