Tragédia em BC: Caminhão com diesel cai em rio e motorista morre O motorista que morreu em acidente após caminhão com diesel cair no Rio Camboriú, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina...

ND Mais|Do R7 13/06/2024 - 21h33 (Atualizado em 13/06/2024 - 21h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share