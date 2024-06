ND Mais |Do R7

Tragédia em SC: Irmãos morrem em acidente na SC-496 Um acidente tirou a vida dos irmãos Lourenço Theobald, de 60 anos, e Antonio Theobald, de 64 anos, no fim da tarde de sábado (15)...

Um acidente tirou a vida dos irmãos Lourenço Theobald, de 60 anos, e Antonio Theobald, de 64 anos, no fim da tarde de sábado (15) em São João do Oeste, no Extremo-Oeste de SC. Eles estavam em um carro que saiu da pista, bateu em uma árvore e capotou na SC-496.

