Transporte coletivo em Chapecó: Horários alterados para o feriado

A Auto Viação Chapecó divulgou os horários do transporte coletivo para o feriado de Páscoa no município. Toda a programação pode ser localizada no site autoviacao.com.

