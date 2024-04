UFSC entre as melhores universidades do Brasil: confira a lista divulgada pelo Inep O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas...

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou na terça-feira (2) o resultado da pesquisa de qualidade do ensino superior brasileiro. Com nota máxima, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) está entre as melhores universidades do Brasil.

