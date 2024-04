Vagas de emprego em empresa de tecnologia para o agronegócio em Criciúma

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

A Procer Agrointeligência de Pós-Colheita, localizada em Criciúma, está com cerca de 30 oportunidades de trabalho abertas para atuação em diferentes setores da empresa. As vagas estão disponíveis na sede administrativa, na unidade industrial e no campo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Acidente entre carro e motocicleta na ponte Pedro Ivo deixa trânsito travado em Florianópolis

• Empresa de tecnologia para o agronegócio abre vagas de emprego em Criciúma

• Tragédia em Jaguaruna: homem morre em conflito por rede de pesca

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.