Polícia acha R$ 1,1 milhão em espécie em porta-malas de carro abandonado Dinheiro foi encontrado em maços de notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200, espalhados no bagageiro e em outras partes do veículo Cidades|Do Estadão Conteúdo 31/07/2024 - 12h12 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dinheiro foi encontrado após denúncia de moradores da região onde carro estava Reprodução RECORD — 31.07.2024

A Polícia Civil do Maranhão investiga a origem de R$ 1,1 milhão encontrado em espécie no porta-malas de um carro abandonado em São Luís. O veículo foi apreendido após moradores acionarem a Polícia Militar nesta terça-feira, 30.

O dinheiro foi encontrado em maços de notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200, espalhados no bagageiro e em outras partes do veículo. O montante será depositado em conta judicial vinculada ao inquérito, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública.

O proprietário do veículo foi identificado e se apresentou na delegacia na terça à noite. Acompanhado do advogado, ele permaneceu em silêncio durante o depoimento. Outras testemunhas foram ouvidas.

A Superintendência de Investigações Criminais agora vai analisar câmeras de segurança da região em busca de esclarecimentos sobre a origem do valor apreendido e se há alguma relação com crimes. Até o momento ninguém foi preso.