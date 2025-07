Bandidos invadem casa de luxo, fazem família refém e obrigam dono a transferir R$ 250 mil em SP

Uma quadrilha invadiu uma casa de alto padrão no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo , e fez uma família refém na última quarta-feira (16).



Os suspeitos clonaram o controle do portão e conseguiram entrar na garagem com um veículo prata. O proprietário do imóvel foi surpreendido pelo grupo que acessou a casa pela área de serviço.



A filha dele e uma funcionária da família foram trancadas em um quarto , enquanto o dono da casa teve os pulsos amarrados com abraçadeiras de náilon e levado ao escritório sob ameaças.



Os assaltantes exigiram um envelope com R$ 10 mil em espécie e, em seguida, forçaram a vítima a fornecer dados bancários para contratar um empréstimo de R$ 250 mil.



Além da quantia em dinheiro, os assaltantes fugiram com bolsas de luxo, joias e outros pertences da casa. O caso foi registrado no 14° Distrito Policial de Pinheiros.



A apuração é de Kathlleen Teixeira, da Agência RECORD.