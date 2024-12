Sangue, vidro e armas: onde foi preso 2º suspeito de envolvimento na execução de delator do PCC

Foi preso, na madrugada deste sábado (7), um homem identificado como Matheus Soares Brito, o segundo suspeito de envolvimento no assassinato do empresário Vinícius Gritzbach , delator do PCC, no dia 8 de novembro, no aeroporto de Guarulhos.



Segundo informações da Polícia Militar, ele é irmão de Marcos, o primeiro detido. Os agentes do 3º Batalhão de Choque de São Paulo realizaram a prisão do suspeito após receberem uma denúncia anônima de que ele estaria em uma casa de alto padrão, com mais três pessoas. Com informações da Agência Record.