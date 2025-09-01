Logo R7.com
77 aves são resgatadas e dois homens são presos na RMS

Durante a intensificação das ações de fiscalização ambiental, os militares flagraram os suspeitos com gaiolas, aves e armadilhas de...

Sociedade Online

Policiais da Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental (Coppa) prenderam dois homens e resgataram 77 aves silvestres que seriam comercializadas ilegalmente na feira livre de Candeias, na manhã de sábado (30).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa ação!

