A prefeitura começa as vistorias em transportes escolares A Prefeitura de Salvador iniciou nesta segunda-feira (31), a vistoria dos veículos utilizados no transporte escolar. A ação, é de responsabilidade... Sociedade Online|Do R7 31/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura começa as vistorias em transportes escolares

A Prefeitura de Salvador iniciou nesta segunda-feira (31), a vistoria dos veículos utilizados no transporte escolar. A ação, é de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade (Semob), através da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae), e segue até o próximo dia 11, das 8:00 as 14:00.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre as vistorias!

Leia Mais em Sociedade Online:

Petrobras reduz preço do diesel a partir de 1º de abril

Regras para isenção da taxa de inscrição do Enem são divulgadas pelo governo

ICMS para compras internacionais sobe na Bahia