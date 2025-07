Abertas inscrições para concurso do SUS A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) abriu inscrições para concurso público com 130 vagas destinadas a profissionais... Sociedade Online|Do R7 31/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h18 ) twitter

Abertas inscrições para concurso do SUS Sociedade Online

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) abriu inscrições para concurso público com 130 vagas destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 16.663,50. As inscrições devem ser realizadas até o dia 25 de agosto, por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de participação é de R$ 70 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

