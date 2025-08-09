Logo R7.com
Academia e três frigoríficos são flagrados furtando energia em Feira de Santana

Uma operação especial realizada pela Neoenergia Coelba flagrou uma academia de alto padrão e três frigoríficos furtando energia em...

Uma operação especial realizada pela Neoenergia Coelba flagrou uma academia de alto padrão e três frigoríficos furtando energia em Feira de Santana.

Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

