Ação no metrô combate violência contra mulheres na Bahia

A Estação Aeroporto do Metrô de Salvador recebe nesta quarta (20) e quinta-feira (21) uma mobilização especial da Defensoria Pública da Bahia em parceria com a CCR Metrô Bahia, como parte da campanha Agosto Lilás. A iniciativa oferece atendimento jurídico e psicossocial a mulheres vítimas de violência doméstica, além de uma exposição com relatos reais de sobreviventes, intitulada Antes que seja tarde demais.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre essa importante ação.

