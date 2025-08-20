Ação no metrô combate violência contra mulheres na Bahia
A Estação Aeroporto do Metrô de Salvador recebe nesta quarta (20) e quinta-feira (21) uma mobilização especial da Defensoria Pública...
A Estação Aeroporto do Metrô de Salvador recebe nesta quarta (20) e quinta-feira (21) uma mobilização especial da Defensoria Pública da Bahia em parceria com a CCR Metrô Bahia, como parte da campanha Agosto Lilás. A iniciativa oferece atendimento jurídico e psicossocial a mulheres vítimas de violência doméstica, além de uma exposição com relatos reais de sobreviventes, intitulada Antes que seja tarde demais.
