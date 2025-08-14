Logo R7.com
Acidentes com pipas alertam para os riscos da brincadeira perto da rede elétrica

A morte de uma criança de 10 anos, em Juazeiro, região norte da Bahia, ao tentar resgatar uma pipa presa na rede elétrica, no início...

A morte de uma criança de 10 anos, em Juazeiro, região norte da Bahia, ao tentar resgatar uma pipa presa na rede elétrica, no início do mês, acendeu o alerta para acidentes desse tipo. O caso foi destaque no Balanço Geral desta quinta-feira (14).

Saiba mais sobre os riscos e como se prevenir acessando a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

