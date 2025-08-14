Acidentes com pipas alertam para os riscos da brincadeira perto da rede elétrica A morte de uma criança de 10 anos, em Juazeiro, região norte da Bahia, ao tentar resgatar uma pipa presa na rede elétrica, no início... Sociedade Online|Do R7 14/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidentes com pipas alertam para os riscos da brincadeira perto da rede... Sociedade Online

A morte de uma criança de 10 anos, em Juazeiro, região norte da Bahia, ao tentar resgatar uma pipa presa na rede elétrica, no início do mês, acendeu o alerta para acidentes desse tipo. O caso foi destaque no Balanço Geral desta quinta-feira (14).

Saiba mais sobre os riscos e como se prevenir acessando a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Moradores de Mata de São João denunciam abandono e esgoto a céu aberto

Vitória informa cirurgia de Rúben Ismael e novidades para sócios

Operação investiga fraude no cumprimento de contratos do TJBA